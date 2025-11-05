Maquillage al ponte di Pizzighettone mesi di lavori | senso unico e disagi

Pizzighettone (Cremona), 5 novembre 2025 – Un semaforo per regolare il traffico sul ponte Trento e Trieste a  Pizzighettone, durante questa fase dei lavori. Ieri mattina è iniziata la sostituzione e manutenzione dei giunti di dilatazione, ormai ammalorati come altre parti della struttura inaugurata nel 1979. Per garantire questo intervento si è resa necessaria l’installazione di un semaforo provvisorio che sarà spostato in concomitanza con la parte del ponte dove vengono realizzati i lavori. L’intervento sul ponte, partito alcune mesi fa e che durerà verosimilmente fino ai primi mesi del nuovo anno, è stato finanziato con fondi Pnrr per 735mila euro ed è gestito da Centro Padane Srl di Cremona e realizzato dalla ditta Lavoritalia Srl di Caserta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

