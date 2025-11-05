Mappa della Memoria ecco come funziona la nuova legge per ricordare i luoghi dell’internamento degli ebrei

La proposta di legge sulla «Mappa della Memoria» è passata. Vi chiederete giustamente cosa sia. Il provvedimento sancisce la redazione di una mappatura dei campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia durante il periodo fascista. A tal proposito, saranno realizzate «ricerche storiche, documentali e archivistiche» e promosse «manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita». Dopo l’approvazione al Senato, dunque, è arrivato il via libera anche alla Camera, all’unanimità (225 voti). Come nasce il disegno di legge. Il provvedimento nasce da un’iniziativa del senatore del Pd Francesco Verducci e della senatrice Liliana Segre. 🔗 Leggi su Panorama.it

