Manutenzione e sicurezza l' asse viario Milazzo-Giammoro si rifà il look

Messinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrà presto un nuovo look l'asse viario che collega Milazzo con l'area industriale di Giammoro. Stamane la consegna dei lavori che prevedono importanti interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di tutte le arterie e diramazioni. Sono quattro i milioni stanziati per consentire gli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

