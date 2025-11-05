Manutenzione e sicurezza l' asse viario Milazzo-Giammoro si rifà il look

Avrà presto un nuovo look l'asse viario che collega Milazzo con l'area industriale di Giammoro. Stamane la consegna dei lavori che prevedono importanti interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di tutte le arterie e diramazioni. Sono quattro i milioni stanziati per consentire gli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

