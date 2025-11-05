Manovra Lattuca Upi in Senato | Da Province giudizio critico mancano risorse per continuare a investire
“Il giudizio delle Province sulla manovra economica è critico, perché elude le richieste che come Upi avevamo avanzato al Governo e su cui ci aspettavamo risposte: non prevede le misure ormai indispensabili, per risolvere lo squilibrio finanziario del comparto delle Province, non prevede piani di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Manovra, al via la sessione di bilancio al Senato - Da lunedì le audizioni, giovedì Giorgetti, Bankitalia, Upb: più di 70 soggetti auditi. Scrive ansa.it
Manovra, verso soglia esentasse buoni pasto di 10 euro. Cosa cambierebbe per i lavoratori - Il governo di Giorgia Meloni, per la precisione la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini (Commissione Lavoro del Senato), sta pensando di aumentare la soglia esentasse dei buoni pasto, cioè ... Segnala tg24.sky.it
Manovra: giovedi' 9 ottobre esame del Dpfp nell'Aula del Senato - E' previsto giovedi' 9 ottobre l'esame da parte dell'Aula del Senato del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). Da borsaitaliana.it