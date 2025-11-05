Manovra imprese scontente Giorgetti | Interessi di parte io penso all’intero Paese
Misure sul fisco «penalizzanti e incerte». Con questi termini il direttore generale di Confindustria, Maurizio Tarquini, in audizione ieri sulla manovra, ha criticato alcuni provvedimenti della legge di Bilancio come la tassazione sui dividendi e il divieto di compensare con i crediti d'imposta i debiti previdenziali e assicurativi. Gli industriali chiedono un «piano industriale straordinario» e almeno «8 miliardi l'anno per un triennio» dal Pnrr, oltre a interventi urgenti per «ridurre il prezzo dell'energia». Queste ultime due richieste rappresentano una exit strategy per recuperare risorse della cui assenza Viale dell'Astronomia è consapevole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
