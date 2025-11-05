Manovra il Ponte sullo Stretto non si farà nel 2025 | emendamento Pd per liberare i soldi destinati ai lavori

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto di Messina, il Pd intende presentare un emendamento alla manovra 2026, per chiedere di destinare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione impegnate per il Ponte su progetti e infrastrutture d'interesse per Calabria e Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

