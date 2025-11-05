Manovra dalla Cgil a Confindustria | ecco i punti deboli per sindacati e imprese

(Adnkronos) – Una manovra "inadeguata e ingiusta", che "non impatta il pil" o, nella migliore delle ipotesi, appare "scarsamente espansiva" e quindi da migliorare nell'iter parlamentare. Dai sindacati alle confederazioni, i protagonisti della seconda giornata di audizioni hanno puntato il dito contro quelli che a loro giudizio sono i punti deboli del ddl Bilancio e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-proseguono-audizioni-oggi-confindustria-e-sindacati-AHykGSXD #Manovra #Cgil #Uil - facebook.com Vai su Facebook

Meloni venerdì incontra i sindacati per discutere di manovra. Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal saranno ricevuti a Palazzo Chigi per parlare di legge di Bilancio. Potrebbe essere il primo faccia a faccia tra Meloni e Landini dopo lo sciopero su Gaza - X Vai su X

Manovra, dalla Cgil a Confindustria: ecco i punti deboli per sindacati e imprese - Dai sindacati alle confederazioni, i protagonisti della seconda giornata di audizioni hanno puntato il dito contro quelli che a loro giudizio sono i punti deboli del ddl Bilancio ... Scrive adnkronos.com

Da Confindustria e Cgil critiche (differenti, ma pesanti) alla manovra del governo - Continuano le audizioni sulla legge di bilancio alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Segnala huffingtonpost.it

Dai sindacati agli imprenditori, Manovra nel mirino: nulla per la crescita - Sulla Manovra approdata in Senato continuano ad abbattersi le voci critiche di industriali, associazioni d'impresa e sindacati ... Scrive lanotiziagiornale.it