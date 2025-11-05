Firenze, 5 novembre 2025 – “Le misure previste nella manovra economica sui crediti d’imposta, se confermate, rischiano di colpire anche le cooperative che operano nella piena legalità e trasparenza. In Toscana il rischio è che vadano persi tra i 20 e i 30 milioni di disponibilità, una prospettiva che va assolutamente scongiurata”. A dirlo è Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana, commentando le misure previste nella Legge di Bilancio 2026 che introduce nuove limitazioni all’uso dei crediti d’imposta e riduce la soglia per il blocco automatico delle compensazioni. Le parole di Confcooperative Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manovra, Confcooperative Toscana: “Coop rischiano perdere 30 milioni”