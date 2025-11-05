Manovra | Boccia ' gravissimo aggiramento Consulta vanno stralciati gli articoli sui Lep'

Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Il re è nudo. Oggi, nelle audizioni in Commissione, abbiamo ascoltato i rappresentanti dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni. Tutti, a partire dal presidente di Anci Manfredi a nome dei Comuni italiani, hanno chiesto di stralciare dal testo della manovra di bilancio gli articoli sui Lep, che il governo ha inserito surrettiziamente per soddisfare la Lega dopo che la Corte costituzionale aveva di fatto bloccato l'autonomia differenziata di Calderoli". Lo dice Francesco Boccia. "L'inserimento di quegli articoli costituisce un fatto gravissimo. Il governo tenta di aggirare la Consulta, eludendo i suoi rilievi e cercando di imporre per via finanziaria ciò che non può più ottenere per via costituzionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Boccia, 'gravissimo aggiramento Consulta, vanno stralciati gli articoli sui Lep'

