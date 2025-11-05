Manovra Ascom Padova | Penalizzati i contratti veri serve equità

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La protesta di Ascom Padova contro la manovra. La bozza della legge di Bilancio accende lo scontro tra Governo e associazioni di categoria. La detassazione degli aumenti di stipendio nel settore privato, secondo quanto previsto, riguarderà solo i rinnovi contrattuali firmati nel 2025 e 2026. Una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Manovra Ascom Padova Penalizzati