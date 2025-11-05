Manovra 2026 pressing di sindacati e imprese | servono correttivi

Audizioni fitte, giudizi severi e un calendario che corre: la Manovra 2026 entra nel vivo tra richieste di cambiamento e paletti di finanza pubblica. Sindacati e imprese convergono su un punto: servono correttivi perché l'impatto sulla crescita appare modesto e le priorità – dal lavoro alla sanità – restano aperte.

