Manovra 2026 | pensioni bocciate nelle audizioni dei sindacati bene gli aumenti dei contratti

Pensioni bocciate nelle audizioni del 4 novembre dei sindacati sulla Manovra 2026 presso le Commissioni congiunte di Bilancio del Senato e della Camera. Bene, invece, la detassazione degli aumenti contrattuali, almeno secondo il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, e il segretario confederale della Uil, Santo Biondo, mentre da Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil arriva una bocciatura su tutti i fronti: «Da ormai tre anni prosegue – incontrastato – un profondo processo di deindustrializzazione; i salari e le pensioni non hanno recuperato il potere d’acquisto perso negli ultimi anni; l’occupazione cresce solo per gli over 50, mentre si contrae per le nuove generazioni; aumentano le ore di cassa integrazione e le crisi aziendali». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Manovra 2026: pensioni bocciate nelle audizioni dei sindacati, bene gli aumenti dei contratti

