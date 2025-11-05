Manifestazioni storiche dalla Regione 33mila euro per la Giostra di Cesena e la Pro Loco di Bagno di Romagna
La Regione Emilia-Romagna conferma il proprio impegno per la valorizzazione delle manifestazioni storiche, cuore pulsante della cultura e della socialità dei territori. Con i nuovi contributi previsti dalla legge regionale 32017, vengono finanziate realtà come la Giostra di Cesena Aps, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Le risorse sono destinate alle manifestazioni che valorizzano le tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari del territorio, favorendo la promozione turistica e la partecipazione delle comunità locali. Regione Lazio - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazioni per la Flotilla 3 ottobre 2025, dove si tengono: l’elenco regione per regione - Da Nord a Sud, centinaia di città ospiteranno presìdi, raduni e cortei organizzati dai sindacati di base, associazioni e comitati. Come scrive lettera43.it
La Regione ha stanziato due milioni per sostenere le manifestazioni tradizionali nel Lazio - L'assessora Palazzo: "Le feste popolari, le rievocazioni storiche, le sagre e i riti religiosi rappresentano l’anima dei nostri borghi" ... Lo riporta romatoday.it