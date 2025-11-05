Firenze, 5 novembre 2025 - In conferenza stampa dalla pancia della Mewa Arena di Mainz, dove domani la Fiorentina giocherà la terza partita della League Phase di Conference League, è intervenuto Rolando Mandragora al fianco di mister Galloppa. Uno dei leader del gruppo ha parlato a nome della squadra. “Sicuramente è un momento difficile e che non ci aspettavamo neanche noi, ci troviamo nella peggiore situazione di classifica. Siamo in mezzo alla tempesta ma dobbiamo restare in piedi e dobbiamo reagire anche con l’entusiasmo che ci ha portato il mister, con umiltà e fame. Ora dobbiamo portare la Fiorentina fuori dal fondo classifica quanto prima”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mandragora: "Sta a noi uscire da questa situazione. Il rapporto con Pioli? Buono”