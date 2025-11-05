Mancini sicuro | Roma non preoccuparti! A San Siro abbiamo capito una cosa molto importanti

Mancini: «La gara di San?Siro ci dà consapevolezza». Le dichiarazioni del difensore della Roma Il difensore della AS Roma, Gianluca Mancini, ha commentato l’ultima importante prestazione della squadra, sottolineando come la trasferta di San Siro rappresenti un momento chiave per il gruppo. Mancini ha spiegato con chiarezza che la vittoria non è un punto d’arrivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mancini sicuro: «Roma, non preoccuparti! A San Siro abbiamo capito una cosa molto importanti»

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Stavolta ci andiamo al Mondiale. Ne sono sicuro!". - Roberto Mancini - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Mancini: "La gara di San Siro ci dà consapevolezza" - 00, i giallorossi saranno ospiti dei Rangers per la quarta giornata della Fase Campionato all'Ibrox Stadium. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com

Lazio-Roma, il derby secondo Mancini: «Zaccagni e Soulé, decidono i talenti» - Lo ha giocato a Genova e a Roma, poi ha deciso di fare l’allenatore e li ha gestiti dalla panchina con la Lazio, l’Inter, il Manchester City e il Galatasaray. Come scrive ilmessaggero.it

Nizza-Roma 1-2, le pagelle: Mancini gladiatore, Celik intelligente, Dovbyk è spento - I gol nel secondo tempo, al 7' di Ndicka, al 10' di Mancini, al 32' di Moffi su rigore. Lo riporta leggo.it