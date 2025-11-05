Mancini Fiorentina l’allenatore poteva tornare in Serie A? Cosa è successo in queste ultime ore sull’ex obiettivo Juve per la panchina

Juventusnews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancini Fiorentina, la panchina non si concretizza: il club toscano punta Vanoli per il dopo Pioli, l’ex CT resta in attesa di un’offerta. La corsa per la panchina della  Fiorentina  si chiude, e per  Roberto Mancini  si conferma un periodo di attesa forzata. Nonostante le voci e le suggestioni di  calciomercato Juve  e non solo, che lo volevano come possibile successore di Pioli, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana resta senza club. Mancini, la pista Fiorentina non è mai stata calda. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà,  la pista che portava Mancini sulla panchina della Fiorentina non si è mai concretizzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

