Manchester City-Napoli arriva il Daspo per cinque tifosi azzurri | il motivo

Dopo un mese e mezzo di ritardo, è arrivata la decisione finale riguardo gli spiacevoli episodi avvenuti in Inghilterra. La Questura di Napoli, ha preso provvedimenti per gli accaduti nel pre partita di Manchester City-Napoli dello scorso 19 Settembre. In occasione della gara di League fase di Champions League contro il Manchester City, molti tifosi azzurri avevano partecipato alla trasferta, dove prima dell’inizio della partita sono avvenuti degli scontri. Cinque supporter azzurri sono stati colpiti da Daspo. Daspo ai tifosi azzurri: l’accaduto. Lo scorso 19 Settembre, in occasione della sfida tra Manchester City e Napoli di Champions League, molti tifosi azzurri hanno seguito la squadra campione d’Italia nella lunga trasferta in Inghilterra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manchester City-Napoli, arriva il Daspo per cinque tifosi azzurri: il motivo

