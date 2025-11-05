Mamma muore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso

Viene dimessa dal pronto soccorso e muore in casa poche ore dopo. È successo nel pomeriggio di lunedì 3 novembre a Città di Castello: la donna, 43 anni mamma di un bambino, era stata dimessa dal pronto soccorso poche ore prima dove si era recata per dei disturbi all’apparato digerente. Tornata a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

