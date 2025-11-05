Mamma kardashian compie 70 anni | i segreti della momager che ha trasformato la famiglia Kardashian in un impero E sembra non invecchiare
K ris Jenner compie 70 anni e il suo impero continua a brillare. Dalla tv alla moda, dal beauty al lusso, ogni aspetto del suo mondo porta la sua impronta: quella di una donna che ha saputo trasformare una famiglia in un brand globale. Kris Jenner cambia look: con il nuovo taglio di capelli somiglia più che mai alla figlia Kim Kardashian X Leggi anche › Kris Jenner cambia (per finta?) colore capelli: dal nero al biondo platino Kris Jenner compie 70 anni! Dal reality ai red carpet. Quando nel 2007 Keeping Up with the Kardashians debuttò sugli schermi, la famiglia gestiva un piccolo negozio di abbigliamento a Calabasas. 🔗 Leggi su Iodonna.it
