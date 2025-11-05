Mamdani vince le elezioni di New York chi è il nuovo sindaco

(Adnkronos) – Zohran Kwame Mamdani, 34 anni, è il nuovo sindaco di New York. Il candidato democratico vince le elezioni 2025 e fa la storia nella Grande Mela. New York avrà per la prima volta un sindaco musulmano dopo il trionfo del giovane nato in Uganda e divenuto cittadino americano solo nel 2018. Mamdani, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Secondo la CNN il democratico radicale vince con il 51,2%, Cuomo si ferma al 39,7%, spoglio in corso. Trump: "Stupidi gli ebrei che votano Mamdani". In Virginia

I Democratici si aggiudicando anche i governatori di New Jersey (Sherrill) e Virginia (Spanberger), riuscendo a battere gli sfidanti Repubbl

