Mamdani vince e tra i politici italiani è subito derby Vannacci | E’ la resa dell’Occidente Fratoianni esagera | Ha vinto con il nostro programma
Da una parte la demonizzazione. Dall’altra la santificazione, il trionfo da remoto con relativo accostamento a se stessi e alla propria visione del mondo. La classe politica italiana reagisce alla elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York con i consueto dis-equilibrio, la consueta tendenza a esasperare i toni dal suo punto di osservazione assai poco privilegiato: quello della provincia dell’impero. Perfetta incarnazione dei tempi che stiamo vivendo, Roberto Vannacci ha salutato il voto nella Grande Mela con i contenuti e i toni che sono propri. “24 anni dopo l’11 settembre, New York ha un sindaco musulmano – ha scritto sui social l’ex generale dell’esercito campione di preferenze alle europee con la Lega -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
