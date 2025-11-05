Da una parte la demonizzazione. Dall’altra la santificazione, il trionfo da remoto con relativo accostamento a se stessi e alla propria visione del mondo. La classe politica italiana reagisce alla elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York con i consueto dis-equilibrio, la consueta tendenza a esasperare i toni dal suo punto di osservazione assai poco privilegiato: quello della provincia dell’impero. Perfetta incarnazione dei tempi che stiamo vivendo, Roberto Vannacci ha salutato il voto nella Grande Mela con i contenuti e i toni che sono propri. “24 anni dopo l’11 settembre, New York ha un sindaco musulmano – ha scritto sui social l’ex generale dell’esercito campione di preferenze alle europee con la Lega -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mamdani vince e tra i politici italiani è subito derby. Vannacci: “E’ la resa dell’Occidente”. Fratoianni esagera: “Ha vinto con il nostro programma”