Mamdani vince a New York Cerno | Vi spiego perché fa più bene a Trump che a quella sinistra che esulta

Era dalle primarie del Pd che la sinistra non esultava quando perdeva. È successo a New York, dove Mamdani ha sancito la fine di Obama e di quel Yes We Can, su cui si è formato il Pd di Schlein. Tale vittoria, al contrario, fa più bene a Trump che, di fatto, con questo risultato, si è tolto di torno quel che resta di Harris e del suo ormai vecchio mondo democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

