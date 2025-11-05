Mamdani vince a New York Cerno | Vi spiego perché fa più bene a Trump che a quella sinistra che esulta

Iltempo.it | 5 nov 2025

Era dalle primarie del Pd che la sinistra non esultava quando perdeva. È successo a New York, dove Mamdani ha sancito la fine di Obama e di quel Yes We Can, su cui si è formato il Pd di Schlein. Tale vittoria, al contrario, fa più bene a Trump che, di fatto, con questo risultato, si è tolto di torno quel che resta di Harris e del suo ormai vecchio mondo democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

