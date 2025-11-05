Mamdani vince a New York Cerno | Vi spiego perché fa più bene a Trump che a quella sinistra che esulta
Era dalle primarie del Pd che la sinistra non esultava quando perdeva. È successo a New York, dove Mamdani ha sancito la fine di Obama e di quel Yes We Can, su cui si è formato il Pd di Schlein. Tale vittoria, al contrario, fa più bene a Trump che, di fatto, con questo risultato, si è tolto di torno quel che resta di Harris e del suo ormai vecchio mondo democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Elezioni sindaco new york 2025 news oggi: vince Mamdani - la Repubblica - X Vai su X
I dem vincono a New York con Mamdani, ma anche in New Jersey e Virginia. Ma sotto i riflettori c'è lo "squattrinato" socialista. Ne parliamo quihttps://www.ilsussidiario.net/news/elezioni-new-york-vince-mamdani-il-sindaco-comunista-al-bivio-tra-citta-ideale- - facebook.com Vai su Facebook
Zohran Mamdani ce l'ha fatta. Il suo sogno di costruire una New York migliore può cominciare - Il candidato democratico alla guida di New York, Zohran Mamdani, è stato eletto con oltre un milione di voti. Come scrive wired.it
Zohran Mamdani eletto sindaco di New York, il primo discorso: "Trump, alza il volume" - ma che si autodefinisce 'socialista' ed è figlio di immigrati di origine indiana dell'alta borghesia - Si legge su tg.la7.it
New York, Zohran Mamdani eletto sindaco: le reazioni dei politici italiani - Sono diverse le reazioni arrivate anche dai politici italiani alla vittoria del democratico Zohran Mamdani, che nella notte è stato eletto sindaco di New York ed entrerà in carica il prossimo primo ... Si legge su tg24.sky.it