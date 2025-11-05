Mamdani | Trump non si è congratulato

18.00 "La Casa Bianca non mi ha contattato per congratularsi. Continuo a essere interessato a parlare con il presidente Trump su come possiamo lavorare insieme per New York". Lo ha detto il sindaco neo-eletto Zohran Mamdani. "Non userò mezzi termini quando si tratta del presidente Trump. Continuerò a descrivere le sue azioni così come sono e lo farò sempre lasciando una porta aperta al dialogo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Il nuovo primo cittadino sfida Trump Un uomo di 35 investe decine di persone dopo aver urlato Allah Akbar nell'Isola d'Oléron sulla costa occidentale francese. Arrestato mentre tentava di bruciare il mezzo.

A New York ha vinto la politica del coraggio. Mentre Trump e i suoi imitatori in Europa costruiscono campagne sull'odio e sui nemici da additare, Mamdani ha rimesso al centro le persone, la giustizia sociale, il diritto alla casa, i salari dignitosi e la libertà. E' la d

Mamdani nuovo sindaco di New York. Trump: "Io non ero sulla scheda e abbiamo perso" - In Virginia, Abigail Spanberger è stata eletta governatore e ha sconfitto il repubblicano Glenn Youngkin.

Trump contro il socialista Mamdani: "Posso fermarlo". E i miliardari scappano da New York - Donald Trump ha un nuovo nemico: il 33enne Zohran Mamdani, fresco vincitore delle primarie dem per la corsa a sindaco di New York.

I dem, Mamdani e la ricerca di un piano B al trumpismo - L'esperimento di Trump per portare l'America alla "Età dell'Oro" sta procedendo con una tale forza e con così poca opposizione che la maggior parte di noi riesce a malapena a stare al passo con gli ...