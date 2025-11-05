Mamdani | Trump non si è congratulato

18.00 "La Casa Bianca non mi ha contattato per congratularsi. Continuo a essere interessato a parlare con il presidente Trump su come possiamo lavorare insieme per New York". Lo ha detto il sindaco neo-eletto Zohran Mamdani. "Non userò mezzi termini quando si tratta del presidente Trump. Continuerò a descrivere le sue azioni così come sono e lo farò sempre lasciando una porta aperta al dialogo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

