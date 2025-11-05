Mamdani sindaco Spanberger e Sherrill governatrici | i democratici vincono a valanga negli Stati Uniti

“I democratici dominano”. Con quest’apertura POLITICO certifica il successo dell’opposizione di questa notte: le vittorie in Virginia e New Jersey, il successo attesissimo di Mamdani a New York, la vittoria personale del governatore della California Gavin Newsom, che ha scommesso su un referendum per poter ridisegnare le mappe statali a vantaggio del suo partito e il mantenimento della maggioranza progressista alla Corte suprema della Pennsylvania. Nessuna di queste vittorie si può definire inattesa, in un anno elettorale in cui al voto andavano solo stati dove il partito gode di forte supporto, ma stupisce la portata delle affermazioni, soprattutto se confrontate con le percentuali ottenute da Kamala Harris lo scorso anno: conquiste che potrebbero ridare linfa a un partito che nell’ultimo anno è sembrato incerto sulla strada da prendere e demoralizzato dal ritorno al potere di Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mamdani sindaco, Spanberger e Sherrill governatrici: i democratici vincono a valanga negli Stati Uniti

Leggi anche questi approfondimenti

La curva. Zohran Mamdani sarà il nuovo sindaco di New York. Socialista e Democratico, è il primo musulmano e il più giovane, 34 anni, da oltre un secolo. Batte l’ex governatore dem di Ny Andrew Cuomo, che era appoggiato anche da Trump e Musk. E il can - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Zohran Mamdani, il baby sindaco di New York. Musulmano, socialista e anti-Trump - X Vai su X

Mamdani sindaco, Spanberger e Sherrill governatrici: i democratici vincono a valanga negli Stati Uniti - Per i Repubblicani, una notte amara che replica uno schema ormai consolidato: si vince solo quando Tru ... Si legge su ilfoglio.it

Zohran Mamdani vince le elezioni come sindaco di New York, il primo discorso - video - diventerà il primo sindaco musulmano della più importante città degli Stati Uniti, il 1 genna ... tg.la7.it scrive

Elezioni, Mamdani eletto sindaco di New York. Virginia e New Jersey ai democratici. Trump: “abbiamo perso perché non ero sulle schede” - Zohran Mamdani, 34 anni, socialista e musulmano, con madre indiana e padre dell’Uganda, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects, è il nuovo sindaco di New York. Segnala strettoweb.com