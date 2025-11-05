Mamdani Sindaco NY | Sono giovane musulmano socialista democratico E non mi scuserò per questo – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "Sono giovane, nonostante i miei sforzi per invecchiare. Sono musulmano. Sono un socialista democratico. E, cosa più importante di tutte, mi rifiuto di scusarmi per questo", così il neo sindaco di New York Zohran Mamdani nel suo discorso dopo la vittoria. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ci siamo svegliati con bellissime notizie dagli Usa: Zorhan Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Ha vinto perché ha saputo parlare alle persone dei problemi reali delle persone: casa, salari, mobilità, diritti. Ha vinto perché vuole fare di New York una città - facebook.com Vai su Facebook

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Dopo Londra, anche New York è caduta nelle mani di un musulmano radicale. Le due capitali del capitalismo ora sono guidate da chi disprezza il sistema che le ha rese grandi. Mamdani parla di “globalizzare - X Vai su X

Mamdani (Sindaco NY): Sono giovane, musulmano, socialista democratico. E non mi scuserò per questo - (Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "Sono giovane, nonostante i miei sforzi per invecchiare. Segnala msn.com

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Scrive vanityfair.it

Mamdani (Sindaco NY): Sono giovane, musulmano, socialista democratico. E non mi scuserò per questo – Il video - (Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "Sono giovane, nonostante i miei sforzi per invecchiare. Secondo open.online