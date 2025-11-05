Mamdani Sindaco NY | Sono giovane musulmano socialista democratico E non mi scuserò per questo – Il video

Open.online | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "Sono giovane, nonostante i miei sforzi per invecchiare. Sono musulmano. Sono un socialista democratico. E, cosa più importante di tutte, mi rifiuto di scusarmi per questo", così il neo sindaco di New York Zohran Mamdani nel suo discorso dopo la vittoria. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

