Mamdani sindaco di NY la sinistra ha un nuovo idolo | musulmano e socialista

Il democratico-socialista Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York City, coronando la straordinaria ascesa da semisconosciuto deputato dell'assemblea statale a uno dei volti politici più riconoscibili del Paese. Mamdani, 34 anni, ha sconfitto l'ex governatore democratico Andrew Cuomo, che si era presentato da indipendente, e il repubblicano Curtis Sliwa. Con la vittoria, Mamdani entrerà nella storia di New York come primo sindaco musulmano della città, il primo di origine sud-asiatica e il primo nato in Africa. Diventerà anche il sindaco più giovane della città in oltre un secolo, quando entrerà in carica il 1° gennaio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mamdani sindaco di NY, la sinistra ha un nuovo idolo: musulmano e socialista

