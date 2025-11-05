Mamdani sindaco di New York lancia la sfida Trump | So che ci guardi | alza il volume | Ecco il programma | cosa potrà fare davvero?

Trump: «I repubblicani hanno perso perché non c'era il mio nome sulla scheda elettorale». In New Jersey e in Virginia vincono due governatrici democratiche moderate, Mikie Sherrill e Abigail Spanberger: resta aperto il dibattito interno ai dem. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mamdani sindaco di New York lancia la sfida Trump: «So che ci guardi: alza il volume» | Ecco il programma: cosa potrà fare davvero?

Ci siamo svegliati con bellissime notizie dagli Usa: Zorhan Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Ha vinto perché ha saputo parlare alle persone dei problemi reali delle persone: casa, salari, mobilità, diritti. Ha vinto perché vuole fare di New York una città - facebook.com Vai su Facebook

L’elezione di Mamdani a sindaco di New York è il declino dell’Occidente che odia se stesso. Un musulmano nella città colpita l’11 settembre dal terrorismo islamico con politiche economiche comuniste, aumento delle tasse, occupazioni, tagli alla polizia, pro g - X Vai su X

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... vanityfair.it scrive

Mamdani, primo sindaco musulmano a New York - Zohran Mamdani diventa il 111° sindaco di New York e lancia la sfida a Donald Trump. Secondo la7.it

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, e perché piace così tanto alla Gen Z - La forza della campagna elettorale di Mamdani, 31 anni, è stata la capacità di coinvolgere nuove fasce di elettori, invitandoli a registrarsi (soprattutto i più giovani, le comunità marginalizzate e i ... Riporta vogue.it