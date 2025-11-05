Mamdani sindaco di New York e profeta del già visto

Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York, promette di sconfiggere Trump e abolire la povertà. Ma dietro l’entusiasmo progressista si nasconde l’ennesima reincarnazione dell’obamismo: slogan nuovi, tasse vecchie e una città che rischia di affondare tra ideologia e buone intenzioni. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mamdani, sindaco di New York e profeta del già visto

