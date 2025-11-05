Mamdani sindaco di New York Di Bella | Voto dalle molte facce Trump è lo sconfitto

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Il commento di Antonio Di Bella: “La più grande città d’America ha da oggi un sindaco 34enne, musulmano, socialista, ma non è l’unico fatto rilevante di questa tornata elettorale, anzi sarebbe limitativo parlare solo di New York perché in altri due Stati, New Jersey e Virginia, hanno vinto due democratiche moderate. In qualche modo è un ampio spettro la grande tenda democratica che con le sue diverse anime è riuscita a prevalere puntando su sui bisogni materiali dei suoi elettori che cominciano in parte a sentirsi traditi dalle promesse di Trump. Quindi è un voto che ha molte facce, ma che sicuramente ha un solo sconfitto, molti vincitori. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mamdani sindaco di New York. Di Bella: “Voto dalle molte facce. Trump è lo sconfitto”

