Mamdani punta su un team tutto al femminile per la nuova New York Trump | Ci sarà un regime comunista e la gente se ne andrà

Il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato oggi la composizione del suo team di transizione, interamente formato da donne. In vista dell’insediamento previsto per gennaio, Mamdani ha svelato la squadra durante una conferenza stampa nel suo quartiere, il Queens, sottolineando la volontà di costruire “un’amministrazione capace e compassionevole, guidata dall’integrità”.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mamdani punta su un team tutto al femminile per la nuova New York. Trump: "Ci sarà un regime comunista e la gente se ne andrà"

