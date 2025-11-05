Mamdani primo sindaco musulmano di New York | per Vannacci la sua vittoria è una sconfitta per l'Occidente

Roberto Vanancci legge l’elezione del nuovo sindaco di New York come "resa culturale dell'Occidente". Ma le reazioni italiane e internazionali raccontano tutt'altro: una città che sceglie la giustizia sociale, e una politica che torna a parlare di diritti e uguaglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Il nuovo primo cittadino sfida Trump

Zohran Mamdani: il primo sindaco musulmano di New York è un incubo per Trump - X Vai su X

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Secondo vanityfair.it

Mamdani nuovo sindaco di New York (il primo musulmano). Trump: «Abbiamo perso perché non ero sulla scheda» - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... Lo riporta ilmessaggero.it

New York, chi è il nuovo sindaco Zohran Mamdani: la reazione immediata di Donald Trump - Zohran Mamdani, 34 anni, primo sindaco musulmano di New York: una vittoria storica per la sinistra progressista e un segnale di cambiamento sociale ed economico nella città. Scrive notizie.it