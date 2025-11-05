Mamdani nuovo sindaco New York Riscossa Dem negli Usa

La riscossa del Partito Democratico negli Stati Uniti. Si affermano volti nuovi che sfidano la leadership di Trump: New Jersey e Virginia eleggono due governatrici donne. Ma il personaggio che più sta calamitando l’attenzione è il neoeletto sindaco di New York. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

