Mamdani nuovo sindaco di New York Trump | Io non ero sulla scheda e abbiamo perso

(Adnkronos) – Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York. Il 34enne candidato democratico si avvia a vincere le elezioni oggi secondo le proiezioni. Mamdani sarà il primo sindaco musulmano della Grande Mela. Andrew Cuomo, candidato indipendente e principale avversario di Mamdani, si è già congratulato con il democratico per il risultato. La tornata elettorale regala un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York, i Dem vincono anche in Virginia e New Jersey Secondo la CNN il democratico radicale vince con il 51,2%, Cuomo si ferma al 39,7%, spoglio in corso. Trump: "Stupidi gli ebrei che votano Mamdani". In Virginia - facebook.com Vai su Facebook

New York, le elezioni del nuovo sindaco: le news. Affluenza record, Mamdani favorito. In Virginia vittoria dei democratici - X Vai su X

Mamdani è il nuovo sindaco di New York: dal rap alla politica, così si è preso la città - Figlio di una e di un professore ugandes, ha costruito la sua ascesa partendo dal Queens e dalle battaglie per i tassisti e la casa ... Si legge su msn.com

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York secondo le proiezioni - Proiezioni per i governatori di Virginia e New Jersey, vincono i Democratici ... Riporta msn.com

Elezioni sindaco New York 2025, diretta risultati/ Mamdani al top, Trump con Cuomo “meglio Dem che comunista” - Risultati Elezioni del nuovo sindaco di New York, diretta oggi 4 novembre 2025: ultimi sondaggi, endorsement di Trump per Cuomo contro Mamdani ... Riporta ilsussidiario.net