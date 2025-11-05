Mamdani nuovo sindaco di New York la madre Mira e il cinema come strumento di riscatto

È la notte in cui Zohran Mamdani, 34 anni, viene eletto sindaco di New York, il primo musulmano nella storia della metropoli americana a guidarne il governo. Una vittoria che cambia il corso politico e simbolico della città, rivendicata dallo stesso Mamdani nel suo discorso: “ New York è e sarà sempre la città degli immigrati ”. Davanti ai suoi sostenitori, il giovane sindaco ha parlato con passione di uguaglianza e inclusione, lanciando anche un messaggio chiaro a Donald Trump: “Alza il volume”. Mentre la folla festeggiava nelle strade di Harlem e del Bronx, sua madre, la regista Mira Nair, ha affidato la sua emozione a un messaggio semplice ma pieno di orgoglio su Instagram: “ Zohran, che meraviglia ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mamdani nuovo sindaco di New York, la madre Mira e il cinema come strumento di riscatto

