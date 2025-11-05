Mamdani il nuovo sindaco di New York | è contro il Var tifa Arsenal e sfida la Fifa e Trump sul caro biglietti ai Mondiali

Mamdani il nuovo sindaco di New York è contro il Var, tifa Arsenal, e sfida la Fifa e Trump sul caro biglietti ai Mondiali È la notizia del giorno, o forse dell'anno: Zohran Mamdani, 34 anni, è il nuovo sindaco di New York. Il primo sindaco musulmano della Grande Mela. Democratico. Quindici giorni prima di essere eletto, aveva concesso un'intervista ad Athletic la costola sportiva del New York Times. Anche perché è stato il primo candidato sindaco a introdurre il calcio nella propria campagna elettorale. Si è battuto e si batterà contro il caro biglietti per il Mondiale di calcio del 2026. È appassionato di calcio.

