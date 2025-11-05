Mamdani eletto sindaco di New York Vannacci attacchi | L’Occidente si arrendono a 24 anni dall’11 settembre
La sua vittoria ha avuto ripercussioni anche in Italia, dove i membri di maggioranza e opposizione hanno espresso le loro opinioni su questa figura. Una sorta di anti-Trump e leader di un movimento di liberazione dalla pressione fiscale nei confronti dei cittadini più poveri attraverso la tassazione dei più ricchi, Mamdani preoccupa sia i Repubblicani che i Democratici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Il socialista democratico, 34 anni, nato in Uganda, diventa così il primo sindaco musulmano nella storia della città. Mamdani ha conquistato gli elettori con un’agenda dichiaratamente progressista: vicino alla c - facebook.com Vai su Facebook
Zhoran Mamdani è stato eletto sindaco di New York con il 50,39% dei voti . Andrew Cuomo si é fermato al 41,59%. Il candidato repubblicano Curtis A. Sliwa ha ottenuto il 7,11% dei voti , mentre l'ex sindaco Eric Adams ha preso lo 0,31%. Il dato con il 97,98% - X Vai su X
Zohran Mamdani eletto a New York: vittoria netta, è il primo sindaco musulmano. La sfida a Trump: “So che ci guardi: alza il volume” - Il 34enne Zohran Mamdani vince con oltre il 50% dei voti, battendo Cuomo e diventando il primo sindaco musulmano di New York ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Mamdani è il nuovo sindaco di New York. I punti salienti del suo programma - La vittoria di Mamdani a New York e l'elezione di due governatrici democratiche segnano un duro colpo per Trump, mentre il partito democratico celebra un successo storico in vista delle elezioni di me ... Riporta milanofinanza.it
Mamdani nuovo sindaco di New York, le prime parole dopo la vittoria - Il democratico Zohran Mamdani, 34 anni, è stato eletto nuovo sindaco di New York, diventando il primo musulmano a guidare la città. Lo riporta libero.it