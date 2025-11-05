Mamdani eletto a New York Sanders | Tra i più grandi sconvolgimenti della Storia Usa Trump | Ha vinto perché sulle schede non c’ero io

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Uno dei più grandi sconvolgimenti politici della Storia moderna americana”. Usa toni magniloquenti Bernie Sanders per commentare la vittoria di Zohran Mamdani nella corsa a sindaco di New York. E felicitazioni per l’arrivo del primo “mayor” socialista e musulmano alla guida della Grande Mela sono arrivate non solo dal senatore indipendente storico volto della sinistra Usa. L’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è stato tra i primi a congratularsi con Mamdani, augurandogli “successo” e di “trasformare la passione della campagna elettorale” in un impegno per “una New York migliore, più giusta e più accessibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

