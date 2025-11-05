Mamdani eletto a New York Sanders | Tra i più grandi sconvolgimenti della Storia Usa Trump | Ha vinto perché sulle schede non c’ero io

“Uno dei più grandi sconvolgimenti politici della Storia moderna americana”. Usa toni magniloquenti Bernie Sanders per commentare la vittoria di Zohran Mamdani nella corsa a sindaco di New York. E felicitazioni per l’arrivo del primo “mayor” socialista e musulmano alla guida della Grande Mela sono arrivate non solo dal senatore indipendente storico volto della sinistra Usa. L’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è stato tra i primi a congratularsi con Mamdani, augurandogli “successo” e di “trasformare la passione della campagna elettorale” in un impegno per “una New York migliore, più giusta e più accessibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mamdani eletto a New York, Sanders: “Tra i più grandi sconvolgimenti della Storia Usa”. Trump: “Ha vinto perché sulle schede non c’ero io”

