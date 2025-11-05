Mamdani e la battaglia per l’anima del Partito Democratico

New York ha un nuovo sindaco e non somiglia a nessuno dei precedenti. Zohran Kwame Mamdani ha trentatré anni, è figlio di migranti ugandesi e indiani, si autodefinisce socialista. Ha appena vinto le elezioni amministrative con l’ambizione di trasformare la sua campagna elettorale in un manifesto per la sinistra del ventunesimo secolo. Niente rivoluzioni, nessuna promessa di redenzione morale. Solo un programma costruito attorno alla paura che ossessiona New York da anni: il costo della vita. Nei comizi la chiamava “Halalflation”, l’inflazione dei poveri: quella che fa salire i prezzi dei kebab, degli affitti, dei trasporti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Mamdani, e la battaglia per l’anima del Partito Democratico

