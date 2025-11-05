Mamdani è il sindaco di New York | una bocciatura per Trump
Mamdani sindaco di New York: rivoluzione socialista e un messaggio al movimento MAGA. Affitti calmierati, trasporti gratis e una città vivibile per tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York, i Dem vincono anche in Virginia e New Jersey Secondo la CNN il democratico radicale vince con il 51,2%, Cuomo si ferma al 39,7%, spoglio in corso. Trump: "Stupidi gli ebrei che votano Mamdani". In Virginia - facebook.com Vai su Facebook
New York, le elezioni del nuovo sindaco: le news. Affluenza record, Mamdani favorito. In Virginia vittoria dei democratici - X Vai su X
Zohran Mamdani, chi è il sindaco di New York. Socialista, musulmano e amato dai giovani - Trentaquattro anni, di religione musulmana e nettamente schierato a sinistra. Come scrive msn.com
New York, il nuovo sindaco è Zohran Mamdani (il primo musulmano): «Così si può sconfiggere Trump» - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... Segnala ilmessaggero.it
Zohran Mamdani è il primo sindaco musulmano di New York: "Mostriamo come si può sconfiggere Trump" - Il tycoon incassa il colpo: "Abbiamo perso perché non c'era il mio nome" ... Si legge su today.it