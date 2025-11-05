Mamdani è il sindaco di New York | una bocciatura per Trump

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mamdani sindaco di New York: rivoluzione socialista e un messaggio al movimento MAGA. Affitti calmierati, trasporti gratis e una città vivibile per tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

mamdani 232 sindaco newZohran Mamdani, chi &#232; il sindaco di New York. Socialista, musulmano e amato dai giovani - Trentaquattro anni, di religione musulmana e nettamente schierato a sinistra. Come scrive msn.com

