Mamdani dopo la vittoria a Trump | Alza il volume

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani nel suo discorso della vittoria ha promesso di "svegliarsi ogni mattina con un unico obiettivo: rendere questa città migliore per voi rispetto al giorno prima. Che tu sia un immigrato, un membro della comunità trans, una delle tante donne di colore che Donald Trump ha licenziato da un lavoro federale, una madre single che aspetta ancora che il costo della spesa scenda, o chiunque altro con le spalle al muro, la tua lotta è anche la nostra", ha affermato. Poi Mamdani ha mandato un messaggio al presidente Usa: "Donald Trump, dato che so che stai guardando, ho tre parole per te: alza il volume!". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

mamdani dopo la vittoria a trump alza il volume

© Tgcom24.mediaset.it - Mamdani dopo la vittoria a Trump: "Alza il volume"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mamdani dopo vittoria trumpNew York, Mamdani dopo la vittoria a Trump: "Alza il volume" - “New York, stasera hai dato un mandato per il cambiamento, in questo momento di buio New York sarà la la luce ”. Lo riporta msn.com

mamdani dopo vittoria trumpMamdani provoca Trump: “So che mi guardi, alza il volume” - Il neo sindaco della Grande Mela ha sottolineato che la strada per “sconfiggere” il presidente Usa parte dalla città che gli ha dato i natali. msn.com scrive

mamdani dopo vittoria trumpZohran Mamdani è l’anti-Trump, il 34enne socialista è il nuovo sindaco di New York: il primo musulmano e nato in Africa - Trump, il 34enne socialista è il nuovo sindaco di New York: il primo musulmano e nato in Africa ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mamdani Dopo Vittoria Trump