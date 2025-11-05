Mamdani con la Sinistra voleva fermare gli aiuti umanitari agli ebrei in Palestina

In qualità di deputato dello Stato di New York Zohran Mamdani aveva promosso una proposta di legge che vietava alle organizzazioni non profit di "sostenere le attività di insediamento israeliane" in Cisgiordania. La proposta "Not On Our Dime" ("Non a nostre spese") non è stata approvata dall'assemblea ma ora gli ebrei che vivono nella Grande Mela si chiedono se cercherà di promuovere una misura simile come sindaco. A rivelare la notizia è il quotidiano The Times of Israel, che ricostruisce la storia e gli obiettivi di quel disegno di legge. Più di 1.150 rabbini negli Stati Uniti, tra cui centinaia a New York, hanno firmato una lettera in cui avvertono che gli ebrei sarebbero privati??della loro "sicurezza e dignità" se l'antisionismo fosse "normalizzato" nei palazzi del potere della città.

