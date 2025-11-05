Mamdani ce l’ha fatta il socialista è il nuovo sindaco di New York
Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Ha 34 anni, ha sconfitto l’ex governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa. Con questa vittoria, il socialista democratico entra nella storia. E’ il primo sindaco musulmano della città, il primo di origini sud-asiatiche e il primo nato in Africa. Diventerà anche il sindaco più giovane della città in più di un secolo quando entrerà in carica il 1° gennaio. Mamdani: “Sarò il sindaco di ogni newyorkese”. Così il neo-eletto sindaco Zohran Mamdani: “Sarò il sindaco di ogni Newyorkese. Sia che abbiate votato per me, per il Governatore Cuomo, o vi siate sentiti troppo disillusi da un sistema politico a lungo rotto per votare affatto, io lotterò per una città che funzioni per voi, che sia accessibile per voi, che sia sicura per voi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
