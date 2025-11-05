Maltrattamenti in famiglia e lesioni 41enne condannato a tre anni di carcere

Condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, è stato portato nel carcere di Viterbo dove deve scontare tre anni di reclusione. L'uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dai poliziotti della squadra mobile. È un 41enne tunisino, residente nel capoluogo, già noto alla giustizia. Gli agenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

