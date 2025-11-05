Maltrattamenti e violenze su persone con disabilità sotto sequestro cooperativa sociale di Cuneo | due arresti

La Procura di Cuneo ha confermato in una nota le misure cautelari e il sequestro della cooperativa sociale 'Per Mano' che gestiva strutture per persone con disabilità. I responsabili, il direttore sanitario e 12 dipendenti sono accusati di maltrattamenti, sequestro di persona e altri reati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

