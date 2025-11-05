Malori improvvisi due maratoneti morti in 2 settimane

Un altro decesso ha sconvolto il mondo del running: Alberto Zordan è stato trovato senza vita a casa sua di Sovizzo (Vicenza). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malori improvvisi, due maratoneti morti in 2 settimane

