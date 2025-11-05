Malori improvvisi due maratoneti morti in 2 settimane

Imolaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro decesso ha sconvolto il mondo del running: Alberto Zordan è stato trovato senza vita a casa sua di Sovizzo (Vicenza). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

malori improvvisi due maratoneti morti in 2 settimane

© Imolaoggi.it - Malori improvvisi, due maratoneti morti in 2 settimane

Argomenti simili trattati di recente

Due detenuti morti in poche ore e malori a San Vittore, scattano le perquisizioni. Ipotesi overdose da oppiacei - Due detenuti sono morti a poche ore di distanza e altri hanno accusato malori all’interno del carcere di San Vittore, a Milano. Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Malori Improvvisi Due Maratoneti