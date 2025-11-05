Malore nel bagno del supermercato | muore un 31enne sospetta overdose L' allarme lanciato da un cliente

ANCONA Malore fatale nei bagni dell?Eurospin: muore un 31enne osimano. Il dramma si è materializzato nel primo pomeriggio di ieri nel punto vendita di Vallemiano. Stando ai primi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Malore nel bagno del supermercato: muore un 31enne, sospetta overdose. L'allarme lanciato da un cliente

