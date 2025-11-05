Malore fatale in montagna | trovato morto un settantenne dell' Isontino

Trovato morto in montagna un escursionista residente nel Goriziano. Si tratta di un 72enne con iniziali A.R., deceduto a causa di un malore. Poco prima delle 20 i familiari avevano lanciato un Sos di mancato rientro ed è stata attivata la stazione del soccorso alpino di Forni Avoltrin insieme. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

