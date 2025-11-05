ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione dei carabinieri di Randazzo. Un giovane di 27 anni di Maletto è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato sorpreso in flagranza di reato, in seguito a un’operazione di controllo mirata sul territorio. Le accuse restano, naturalmente, da verificare in sede giudiziaria. Il controllo in piazza e i sospetti precedenti. L’episodio è avvenuto intorno alle 15,00 nei pressi di Piazza IV Novembre, dove i militari hanno notato due giovani, di 25 e 27 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine, intenti a discutere tra loro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maletto: denunciato un 27enne per detenzione di droga ai fini di spaccio