Malattia di Huntington la scommessa biotech di Padova in gara a Milano

Il 20 novembre, nella TowerHall di UniCredit a Milano, dodici startup italiane si sfideranno nella finale della sesta edizione di Startup Marathon. Tra i progetti in gara spicca una realtà padovana che porta con sé una promessa terapeutica e una roadmap ambiziosa: DNA Switch. In palio c’è molto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

