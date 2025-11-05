Make Naples Great Again | Sangiuliano imita Trump

Gennaro Sangiuliano ha indossato un cappellino rosso con visiera e lo slogan « Make Naples Great Again » durante gli appuntamenti elettorali a cui sta partecipando in Campania. Il capolista di Fratelli d’Italia, giornalista ed ex ministro della Cultura, ha deciso così di imitare la frase utilizzata dal presidente americano Donald Trump per la sua campagna elettorale. La foto di Sangiuliano con il cappellino ha rapidamente fatto il giro del web, pagine sarcastiche comprese. Questo Paese non puoi raccontarlo, non ti crederebbero pic.twitter.comBrRrA4482V — Il Grande Flagello (@grandeflagello) November 5, 2025 Sanguliano imita Trump: «Make Naples Great Again». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - «Make Naples Great Again»: Sangiuliano imita Trump

